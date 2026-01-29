Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki bir kızın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gasp ettikleri telefonu satarak bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları ortaya çıkan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde Y.E. isimli 17 yaşındaki mağdur, E.Y. ve R.Ş.A. tarafından bir eve götürüldü.
GASP ETTİKLERİ TELEFONLA DUDAK DOLGUSU YAPTIRDILAR
Burada darp edilen genç kızın iPhone marka cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin liraya sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.
BİRİ CEZAEVİNE, DİĞERİ EV HAPSİNE
Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.