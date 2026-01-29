Haberler

Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı

Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki bir kızın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gasp ettikleri telefonu satarak bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları ortaya çıkan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde Y.E. isimli 17 yaşındaki mağdur, E.Y. ve R.Ş.A. tarafından bir eve götürüldü.

GASP ETTİKLERİ TELEFONLA DUDAK DOLGUSU YAPTIRDILAR

Burada darp edilen genç kızın iPhone marka cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin liraya sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.

Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı

BİRİ CEZAEVİNE, DİĞERİ EV HAPSİNE

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü