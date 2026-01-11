Samsun'da cenaze dönüşü 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı

Samsun'un Canik ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı 3 araçlı trafik kazası, araç kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, dün Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Çelik'in kullandığı 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Halil İbrahim Akbulut yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ve Muhammet Emin Çelik idaresindeki 55 PP 974 plakalı transporter araç ile çarparak durabildi. Aracın çarpma anı ve ardından karşı yola geçmesi, seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

4 kişi yaralandı

Kazada, transporter araçta bulunan Hilal Çelik ile yoldan çıkan otomobilde bulunan Hamide Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Turan Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 54 AOT 838 plakalı araçta bulunan 3 yaralının Ordu'nun Aybastı ilçesindeki cenaze törenine katılıp İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN