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Samsun'da Çayevinde Kumar Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Çayevinde Kumar Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çayevinde kumar oynayan 4 kişi, polis tarafından yapılan denetimle suçüstü yakalandı. Kumar oynamaları nedeniyle şahıslara idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusuna da adli işlem başlatıldı.

Samsun'da çayevinde kumar oynayan 4 kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çayevinde kumar oynandığı bilgisi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde, çayevinde 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara idari yaptırım uygulanırken, kumar parasına el konuldu. İş yeri sorumlusu S.K. (60) hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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