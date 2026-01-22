Cankurtaran kulübesini denize atmak isteyen 3 çocuğa polis müdahalesi

Haberler

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde sahildeki cankurtaran kulübesini denize atmaya çalışan 3 çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından durduruldu. Olay, çocukların kulübeyi sürükleyerek deniz kenarına götürmesiyle gerçekleşti ve polis ekipleri, kulübeyi koruyarak çocukları uzaklaştırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahildeki cankurtaran kulübesini denize atmaya çalışan 3 çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen polis ekiplerince engellendi.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bulunan cankurtaran kulübesini yerinden söken 3 çocuk, kulübeyi sürükleyerek deniz kenarına götürdü. Çocukların kulübeyi denize atmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise haber verdi. İhbar üzerine devriye görevi yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, cankurtaran kulübesinin daha fazla zarar görmesini önleyerek, çocukları kulübenin yanından uzaklaştırdı. Ekipler tarafından uyarılan çocuklar sahilden ayrılırken, kulübe yeniden güvenli konuma getirildi.

Polis ekipleri, sahil şeridinde kamuya ait alan ve ekipmanlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşların ve ailelerin daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, benzer olayların yaşanmaması için sahilde denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
