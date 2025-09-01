Samsun'da Cami Terlik Hırsızlığı Kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir camide terlik hırsızlığı gerçekleşti. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi Yeşiltepe Camisi'nde cemaat ikindi namazı kıldığı sırada, kimliği belirsiz bir kişi camiye girdi. Kendi terliğini çıkaran şahıs, namaz kılan cemaatin terliğini giyerek camiden hızla uzaklaştı.

Namaz çıkışı terliklerin yerinde olmadığını fark eden cemaat, durumu cami görevlilerine bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde, hırsızın camiye girip kendi terliğini çıkartarak başka bir terliği aldığı anlar net şekilde görüldü. - SAMSUN