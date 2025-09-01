Samsun'da Cami Terlik Hırsızlığı Kamerada

Samsun'da Cami Terlik Hırsızlığı Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Yeşiltepe Camisi'nde, namaz sırasında bir kişi, cemaatin terliklerini çalarak camiden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir camide terlik hırsızlığı gerçekleşti. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi Yeşiltepe Camisi'nde cemaat ikindi namazı kıldığı sırada, kimliği belirsiz bir kişi camiye girdi. Kendi terliğini çıkaran şahıs, namaz kılan cemaatin terliğini giyerek camiden hızla uzaklaştı.

Namaz çıkışı terliklerin yerinde olmadığını fark eden cemaat, durumu cami görevlilerine bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde, hırsızın camiye girip kendi terliğini çıkartarak başka bir terliği aldığı anlar net şekilde görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.