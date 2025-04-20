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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı

Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı sokak ortasında öldüren Emrah Akpınar, polisin operasyonuyla saklandığı samanlıkta yakalandı. Daha önce bir cinayet suçundan cezaevinden çıkan Akpınar, yine bir cinayetle gündeme geldi.

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren ve daha önce de kardeşini öldürüp cezaevinden çıktığı öğrenilen şahıs, polisin operasyonuyla saklandığı samanlıkta yakalandı.

Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta 15 Nisan saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Sürekli yer değiştirdiği tespit edilen Akpınar'ın dün gece Atakum ilçesinin Cami Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis, termal ve kızıl ötesi kameraları da kullanarak Emrah Akpınar'ı saklandığı bir evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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