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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Vuran Adam İntihar Etti

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, Cengiz Altınel boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Altınel'i vurduktan sonra intihar etti. Olay, bir akaryakıt istasyonunun restoranında meydana geldi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşini vurarak öldüren şahıs intihar etti.

Olay, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Alaçam Etyemez Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere bir araya geldi. Lokantada gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Vuran Adam İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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