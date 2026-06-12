Haberler

Güzellik merkezinde eski eşini hastanelik eden berbere gözaltı

Güzellik merkezinde eski eşini hastanelik eden berbere gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da boşandığı eşiyle çocuk meselesi yüzünden tartışan kadın, eski kocası tarafından güzellik merkezinde darbedilerek hastanelik oldu. Şüpheli eski koca gözaltına alındı.

Samsun'da boşandığı eşiyle çocuk meselesi nedeniyle tartıştığı öne sürülen kadın, güzellik merkezinde eski eşi tarafından darbedilerek hastanelik edildi. Kendisi de ellerinden yaralanan olayın şüphelisi eski koca ise gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, berber olan N.A., boşandığı güzellik merkezi sahibi eşi N.A.'nın işyerine giderek 3 yaşındaki çocuklarıyla ilgili mesele nedeniyle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., E.D.'yi darp ederek hastanelik etti ve işyerlerinin camlarını kırdı. Kendisi de ellerinden yaralanan N.A. ile eşi E.D. hastanelik oldu. E.D. ve N.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan eski koca N.A., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. N.A. polisteki işleminin tamamlanmasının ardından kolları sargılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı