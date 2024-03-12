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Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak intihar etti. Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edildi. Camiye gelen polis ve sağlık ekipleri Ocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide iple kendini asarak intihar etti.

İMAM, GİRDİĞİ BUNALIM SONUCU KENDİNİ ASTI

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.

Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar ettiHasan Ocak

CEMAAT FARK ETTİ

Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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