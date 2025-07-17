Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Genç Kız Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kadını bacağından bıçaklayan genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sokak ortasında tartıştığı kadını bacağından bıçaklayan genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. adlı genç kız tartıştığı D.M.B. adlı kadını meydanda bacağından bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, B.O. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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