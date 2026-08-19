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Samsun'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Samsun'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.D. (21), M.K.'yi (27) sol bacağından bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. (21), alacak verecek meselesi yüzünden M.K.'yi (27) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlan M.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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