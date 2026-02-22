Haberler

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 16 ve 17 yaşında 2 çocuk gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.40 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Kışla Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada E.K.A. (16), M.A.A. (17) ve Y.A. (19) bıçaklanarak yaralandılar. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili C.Ö. (16) ve Y.A.'yı (17) yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olaydan 2 saat önce taraflar arasında Derebahçe Mahallesi'nde küfürleşme yaşandığı, bu olayı konuşmak için bir araya gelince bıçaklı kavganın çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 çocuk polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Tartışmalara son noktayı koydu
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Kent savaş alanına döndü! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Yaşanan rezilliğe herkes canlı yayında şahit oldu
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti