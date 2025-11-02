Samsun'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Yaralandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde 18 yaşındaki E.Y.Y., bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası 18 yaşındaki Gürcistan uyruklu T.G. ve 15 yaşındaki N.Z.Y. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki Doğupark'ta yaşanan olayda E.Y.Y. (18) isimli genç bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu T.G. (18) ve N.Z.Y. (15), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki N.Z.Y.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - SAMSUN
