Samsun'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Yaralandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yaşındaki bir genç bıçakla yaralanırken, olayla ilgili biri 15 yaşında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki Doğupark'ta yaşanan olayda E.Y.Y. (18) isimli genç bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu T.G. (18) ve N.Z.Y. (15), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki N.Z.Y.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - SAMSUN