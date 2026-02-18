Haberler

Oğlu tutuklanınca adliyede olay çıkarmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Samsun'da, oğlunun bıçaklama sonucu tutuklanmasının ardından adliyede olay çıkaran baba gözaltına alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi bıçaklayan oğlunun tutuklanması üzerine adliyede olay çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında H.C.K.(22), E.E.'yi (22) bıçakla ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan H.C.K., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun tutuklanması üzerine H.C.K.'nin babası E.K. (48), Sulh Ceza Mahkemesi önünde taşkınlık yaptığı ve kendisini uyaran polislere direndiği ve görevini yaptırmadığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen E.K., "polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
