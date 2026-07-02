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Yedikleri peynir hastanelik etti

Yedikleri peynir hastanelik etti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri keçi peynirinden zehirlendikleri şüphesiyle rahatsızlanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle rahatsızlanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Beyşehir'in Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne A.B. ile oğlu İ.B., satın aldıkları keçi peynirini tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil serviste tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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