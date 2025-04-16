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Samsun'da Bıçakla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Bıçakla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Tekkeköy ilçesinde bir kişi, babasını bıçakla tehdit ettiği ve evdeki eşyalara zarar verdiği iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, babasını bıçakla tehdit edip evdeki eşyalara zarar verdiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.İ. (34) babası E.İ.'yi (56) bıçakla tehdit etti ve evdeki eşyalara zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. A.İ., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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