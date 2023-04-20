Samsun'da bayram tedbirleri: Silah atılmasına karşı özel ekip

Bayram tedbirlerini açıklayan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirdiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı öncesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü aldığı ek tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. 13 hava aracı, 14 dedektör köpek ve toplam 6 bin 991 personel ile Samsun polisi bayramda güvenliği ve huzuru tesis etmeye çalışacak.

Daha önce silah atılan yerlerde özel ekip görevlendirildi

Konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak uygulamalar yapılarak planlanan tedbirler alınacaktır. Genel asayiş tedbirleri kapsamında 20-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç gibi asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ile mezarlıklarda; bayram tatili süresince 17 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 26 ekip cami tedbirlerinde görev alacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

1144 ekip, 13 hava aracı, 14 dedektör köpek ve toplam 6 bin 991 personel görevlendirildi

Alınan ilave tedbirler neticesinde görevlendirilen personel hakkında ise şu bilgilere yer verildi:

"Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehirlerarası devlet karayolunda yaya ve araç trafiğine karşı, gündüz 16 ekip, 4 radar ekibi 1 Hava aracı; gece 14 ekip, 3 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehir içi yaya ve araç trafiğine karşı gündüz 12 ekip, 10 şahin ve 1 radar ekibi, 1 hava aracı, 4 nokta görevlisi; gece 6 ekip, 1 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Ramazan Bayramı'nı geçirmelerini sağlamak için il genelinde 20 Nisan 2023 Perşembe günü 320 ekip, 5 hava aracı, 4 dedektör köpek ve toplam 2025 personel, 21 Nisan 2023 Cuma günü 275 ekip, 2 hava aracı, 4 dedektör köpek ve toplam 1620 personel, 22 Nisan 2023 Cumartesi günü 272 ekip, 2 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 1600 personel, 23 Nisan 2023 Pazar günü 277 ekip, 4 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 1746 personel olmak üzere; toplamda 1144 ekip, 13 hava aracı, 14 dedektör köpek ve toplam 6991 personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın, halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve diğer telefonlarımız ile e-mail adresimize bildirmesini bekliyoruz." - SAMSUN