Samsun'da Bara Ateş Açan Şahıslar Tutuklandı

Samsun'da Bara Ateş Açan Şahıslar Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletle bara ateş açarak bir çalışanın yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki A.A. ve C.K. tutuklandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletle gelip bara ateş açarak bar çalışanını sırtından yaralayan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi tabancayla bara doğru ateş açtı. Saldırıda bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada motosikleti A.A.'nın kullandığını, yanında bulunan C.K.'nin ise tabancayla ateş açtığını tespit etti. A.A. çıkarıldığı mahkemece daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari olan C.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan C.K., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.