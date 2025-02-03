Samsun'da Balkonundan Düşen İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

Samsun'da tül perde dikimi yapan işyerinin sahibi bir kişi, 6. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tül perde dikim işyeri sahibi 1 çocuk babası Turgay Aktaş (44), 6. kattaki evlerinin balkondan balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Vatandaşlar Aktaş'ın yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgay Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN