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Samsun'da Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arkadaşının evine misafirliğe gittiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Harun A.'nın evine misafirliğe giden Cihan Sarı, 4. katın balkonundan düştü. Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Cihan Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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