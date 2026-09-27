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Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelan davası 5. Ağır Ceza'ya devredildi

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Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelan davası 5. Ağır Ceza'ya devredildi
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Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin yaralandığı heyelan faciasıyla ilgili dava, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Davanın 1 Ekim'de Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edeceği öğrenildi.

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen ve baba ile 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı heyelan faciasıyla ilgili davada mahkeme değişti. Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından dava Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi meydana gelen olayda, oto yıkama bölümünde araçlarını yıkayan Adem Kaya (35) eşi Çiğdem Kaya (31) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Baba Adem Kaya ile 2 kızı olay yerinde hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, facianın iş güvenliği ihmali sonucu meydana geldiği belirtildi. İddianamede, akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Yıldırım hakkında TCK 85/2 kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava daha önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından dosya Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Baba ile 2 küçük kızının hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı faciaya ilişkin davanın, 1 Ekim'de Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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