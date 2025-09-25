Samsun'da Aydınlatma Direği Park Halindeki Minibüse Devrildi

Samsun'da yıkılan aydınlatma direğinin altında bulunan park halindeki minibüs, şans eseri hasar almadı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde Gıda Borsası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma devrilen aydınlatma direği, o sırada park halindeki kapalı kasa minibüse zarar vermedi. Polis ekipleri, muhtemel riskleri önlemek amacıyla direğin etrafında güvenlik önlemi aldı. Kısa süre sonra direk, görevli ekipler tarafından kaldırıldı. - SAMSUN