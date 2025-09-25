Haberler

Samsun'da Aydınlatma Direği Park Halindeki Minibüse Devrildi

Samsun'da Aydınlatma Direği Park Halindeki Minibüse Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen aydınlatma direği, park halindeki bir minibüse zarar vermeden olaydan kurtuldu. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak direği kaldırdı.

Samsun'da yıkılan aydınlatma direğinin altında bulunan park halindeki minibüs, şans eseri hasar almadı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde Gıda Borsası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma devrilen aydınlatma direği, o sırada park halindeki kapalı kasa minibüse zarar vermedi. Polis ekipleri, muhtemel riskleri önlemek amacıyla direğin etrafında güvenlik önlemi aldı. Kısa süre sonra direk, görevli ekipler tarafından kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler

Hırvat basınından Fenerbahçe için skandal manşetler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.