Samsun'da AVM Önünde Tartışma Kavga Haline Dönüştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) önünde iki şahıs arasında çıkan "Ne bakıyorsun?" tartışması, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, diğerine motosiklet kaskı ile saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak polis otosuna bindirirken gerginlik devam etti.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Bulvar AVM önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin önünde karşılaşan iki şahıs arasında "Ne bakıyorsun" meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, elindeki motosiklet kaskıyla diğer şahsa vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayıran ekipler, tarafları polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürmek istedi.

Ancak taraflar, polis otosunda bindirilirken sözlü olarak birbirine sataşmaya devam etti. Polis ekipleri, şahısları sakinleştirerek karakola götürdü. - SAMSUN