Samsun'da AVM'lerde Siber Suçlara Karşı Uyarı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AVM'lerdeki vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince SİBERAY Programı kapsamında yılbaşı etkinlikleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu 4 AVM'de toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, yasa dışı bahis konulu afişler uygun yerlere asıldı.

Ekipler ayrıca bin 30 vatandaşa birebir ulaşılarak konu ile hazırlanan broşürler de takdim etti. - SAMSUN