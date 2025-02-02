Samsun'da Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Samsun'da asker eğlencesinde makineli tüfekle havaya ateş açan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye esnasında A.L. (24) isimli şahsın sosyal medya hesabında bir asker eğlencesinde makineli tüfekle havaya ateş açıldığına dair görüntülere ulaştı. Bunun üzerine Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açan ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan A.L. isimli şahsın Kavak ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada suçta kullanılan tüfek ve tüfeğe ait 2 adet şarjör, 4 adet boş kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 1 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN