Samsun'da asayiş uygulamasında radar tespit cihazı ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında bir araçta radar tespit cihazı buldu. Cihaza el konuldu ve kullanıcı hakkında işlem başlatıldı.

Samsun'da asayiş uygulamasında bir araçta "radar tespit cihazı" ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, önceden belirlenen noktalarda bu akşam 17.30 ila 19.30 saatleri arasında şok asayiş uygulaması ile 161 kişinin GBT'sini sorguladı.

Trafik kanununa muhalefet eden 1 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada esnasında incelenen 43 araçtan birinde ise "radar tespit cihazı" ele geçirildi.

Cihaza el konuldu, kullanan kişi hakkında işlem başlatıldı.