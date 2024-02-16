Samsun'da Araçtan Atılan Poşette 390 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da polis, bir araçtan atılan poşette yaptığı aramada 390 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da bir araçtan atılan poşette arama yapan polis, 390 adet sentetik ecza ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Reşadiye Mahallesi Şair Cemal Safi Sokak üzerinde şüphe üzerine 34 plakalı otomobili durdurmak istedi. Aracın sağ ön camından poşet atıldığını gören ekipler, poşet içerisinde 390 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN