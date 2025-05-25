Samsun'da Araçta 17 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Araçta 17 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, yaptığı operasyonda bir araçta zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve 5 bin 670 adet fişek ele geçirdi. Baba-oğul kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis araca zulalanmış 17 tabanca ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da polis bir araçta yaptığı aramada araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. KOM polisi, şahısların il dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine düğmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili baba-oğul "Silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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