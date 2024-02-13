Üye Girişi
Haberler

Samsun'da araç bariyerlere çarptı, amca-yeğen kazadan yara almadan kurtuldu

Güncelleme:

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Araçta bulunan amca-yeğen ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Araçta bulunan amca-yeğen kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Yıldıray K. idaresindeki 34 RK 9717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerler ve palmiye ağaçlarına çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Yıldıray K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan amcası Şahin K. kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title