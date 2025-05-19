Samsun'da Apartmanda Yalnız Yaşayan Irak Uyruklu Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da apartmana zemin kattan yayılan kötü koku üzerine yapılan aramada yalnız yaşanan yabancı uyruklu şahsın aylar önceden öldüğü ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yaklaşık bir aydır süren kötü kokudan rahatsızlık duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Irak uyruklu 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin'in evine giren ekipler, şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi. Yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamdan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN