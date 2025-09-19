Haberler

Samsun'da Annesine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini darbedip tehdit ettiği öne sürülen 34 yaşındaki A.G., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini darbedip tehdit ettiği öne sürülen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.G., annesine şiddet uygulayıp hakarette bulunduğu iddiasıyla İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
