Samsun'da Altın Hırsızlığı Yapan Kadın Tutuklandı

Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin lira değerinde altın çalan 5 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Burcu D.(33), kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Burcu D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi Burcu D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Burcu D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

45 yıl hapis cezası

Burcu D.'nin daha önce de çok sayıda evden hırsızlık suçundan toplam 45 yıl hapis cezasının bulunduğu ancak 7 aylık bebeği bulunduğu için tutuklanmadığı ve yeniden hırsızlık yapınca bu kez tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN