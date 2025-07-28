Samsun'da Alkollü Kadın Sürücü Kaza Yaptı

Samsun'da Alkollü Kadın Sürücü Kaza Yaptı
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Samsun'un Atakum ilçesinde alkollü bir kadın sürücü, önce park halindeki bir araca, ardından bir ağaca çarparak durdu. Kazada ağır hasar gören araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti ve ifadesi alınmak üzere polise götürüldü.

Samsun'da alkollü kadın sürücü, önce park halindeki araca sonra da ağaca çarparak durabildi. Ağır hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki 55 AIT 218 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Bir süre aracıyla yolda ilerleyen sürücü, bu kez yol kenarındaki bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar gören araç kullanılamaz hale geldi. Ambulansla hastaneye gitmeyi reddeden G.Ö.'nün, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Kadın sürücü, ifadesi için Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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