Samsun'da Akraba Tacizi: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Akraba Tacizi: Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'da bir kadın, akrabası tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.'nin (34) evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan şahsın elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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