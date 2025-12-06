Haberler

Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da, aile içindeki bir tartışma sonucu Hüseyin K. üvey oğlu Adem Tuluk'u bıçaklayarak öldürdü. Olayda Adem Tuluk hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Baba Hüseyin K. gözaltına alınırken, oğlu Beytullah K. suçu gizlemekten gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk'u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk'un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
