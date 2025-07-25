Samsun'da Aile İçi Şiddet ve Polisle Çatışma

Samsun'da Aile İçi Şiddet ve Polisle Çatışma
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İlkadım ilçesinde bir inşaat işçisi, tartıştığı eşi ve kızını darp ederek hastanelik etti. Komşulara kavanoz fırlatan saldırgan, polislere de bıçakla direndi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini ve kızını darp ederek hastanelik etti. Komşularına kavanoz fırlatan saldırgan, olaya müdahale eden polislere de bıçakla karşı koydu.

Olay, Fatih Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi E.K. (40), evde çıkan tartışma sonrası eşi F.K. (41) ile 17 yaşındaki kızları Y.E.K.'yi darp etti. Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, öfkeli koca apartman sakinlerine de kavanoz fırlatarak saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla direnen E.K., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlının ayrıca olay sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs hakkında ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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