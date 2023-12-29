Samsun'da Ağabeyinin Ölüm Haberini Verirken Kaza Yapan Genç Kız Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da ağabeyinin ölüm haberini bahçede çalışan babasına haber vermek için patpat ile giderken kaza yapan genç kız, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Başalan Mahallesi İmamlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da inşaatlarda çalışan Ahmet Mutlu (30) evinde ölü bulundu. Ahmet Mutlu'nun ölüm haberi Samsun'daki ailesine haber verildi. Ağabeyinin ölüm haberini alan Sevilay Mutlu (23), fındık bahçesinde çalışan babası Emin Mutlu'ya haber vermek için evlerinin önündeki patpat diye adlandırılan tarım aracıyla onun yanına giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan Sevilay Mutlu için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter olay yerine gitti. Kırsal mahalle olan olay yerinden ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen genç kız tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN