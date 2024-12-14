Samsun'da 8 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan M.P.'yi Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan hükümlüyü yakaladı.
Atakum ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan M.P. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa