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Samsun’da 8 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da 8 bin sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 bin adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve 9 bin 650 lira ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 bin adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve 9 bin 650 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde 7 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 8 bin adet sentetik ecza hap, 25 gram metamfetamin, 7,68 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 liraya da el konuldu.

7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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