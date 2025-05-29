Samsun'da 70 Yaşındaki Adamın Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da 70 Yaşındaki Adamın Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Yakakent ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Satılmış Civelek için arama kurtarma çalışmaları ikinci günde sürüyor. Jandarma, AFAD ve mahalle sakinleri tarafından yapılan çalışmalarda, Civelek'in tarlaya ya da ormanlık alana gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki şahsı arama çalışmaları ikinci günde sürüyor.

Yakakent'e bağlı Mutaflı Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saat 09.00'da elinde balta ile ayrılan Satılmış Civelek'ten bir daha haber alınamadı. Endişelenen mahallelinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara mahalle sakinleri de katılarak destek verdi. Tarlasına ya da ormanlık alana gitmiş olabileceği düşünülen yaşlı adamın komşuları ondan gelecek iyi bir haber beklerken ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Civelek'in bir çocuk babası olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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