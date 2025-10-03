Samsun'da 60 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (47) isimli şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 60 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN