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Bafra'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın soruşturmasında 6 gözaltı

Bafra'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın soruşturmasında 6 gözaltı
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Samsun Bafra'da 4. kattan düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Sibel Dilmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı, 2'si adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4. kattaki bir dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Sibel Dilmen'in ölümüyle ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Dilmen (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dilmen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın intihar girişimi mi, düşme sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınan kişilerden 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri tamamlanan 2 kişi Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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