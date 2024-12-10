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Samsun'da 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 4. kattan düşen 28 yaşındaki Havanur A., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Bakon Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Havanur A. (28), 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Genç kadın, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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