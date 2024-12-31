Samsun'da 38 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da 38 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Kurtça Kurt evinde hareketsiz halde bulundu. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kurtça Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN