Samsun'da 33 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bafra'da yapılan operasyonda, 33 kök Hint keneviri, 47 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde M.Ş.'ye ait ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 33 kök Hint keneviri bitkisi, 47 gram esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa