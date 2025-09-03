Haberler

Samsun'da 33 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bafra'da yapılan operasyonda, 33 kök Hint keneviri, 47 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde M.Ş.'ye ait ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 33 kök Hint keneviri bitkisi, 47 gram esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

