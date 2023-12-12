Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta olan bir çift, hastaneye götürdükleri 3 tekerli bisikletle ambulansla çarpıştı. Kazada çift yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hasta olan eşini hastaneye götüren yaşlı adam ve eşi, içinde bulundukları 3 tekerli bisikletin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Hayrettin Şen (63), hasta olan eşi Fatma Şen (69) ile birlikte 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hastaneye giderken, Mustafa Kaya yönetimindeki 55 EJ 194 plakalı ambulans ile çarpıştılar. Kazada, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yol ortasına devrildi. Yaralanan Hayrettin Şen ve hasta olan eşi Fatma Şen, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title