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Samsun'da 3 narkotik çalışmasında uyuşturucu ve para ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

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Samsun'da 3 narkotik çalışmasında uyuşturucu ve para ele geçirildi, 1 kişi yakalandı
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Samsun'da üç ayrı narkotik çalışmasında metamfetamin, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. İlkadım'da 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, Atakum'da 1 şüpheli gözaltına alındı; hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen üç ayrı narkotik çalışmasında metamfetamin, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan bir kişi de yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde A.A.K. (29), O.A. (32) ve S.A. (29) isimli şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum ilçesinde ise A.C. isimli şahsın üzerinde ve B.H. (33) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 77,94 gram esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL, 50 euro ve 100 dolar bulundu. B.H. gözaltına alındı.

Öte yandan, uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.Y. (25), polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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