Samsun'da 29 Yaşındaki Genç Arkadaşlarının Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da 29 Yaşındaki Genç Arkadaşlarının Evinde Ölü Bulundu
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Samsun'da 29 Yaşındaki Genç Arkadaşlarının Evinde Ölü Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşlarının evinde hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 29 yaşındaki genç arkadaşlarının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşların bekar ev olarak zaman zaman kaldıkları eve gitti. Mustafa Bostan'ın evin salonundaki çekyatta hareketsiz halde bulan arkadaşlarından biri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mustafa Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bostan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mustafa Bostan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli ocağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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