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Samsun'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 28 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 28 yıl hapis cezası olan Ş.Ş.(32), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 28 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 28 yıl hapis cezası olan Ş.Ş.(32), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Mevlana Mahallesi Uludağ Sokak'ta yakalandı. Ş.Ş, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Samsun Bafra Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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