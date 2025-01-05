Samsun'da 250 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Canik ilçesinde durdurdukları bir araçta 250 kilo kaçak tütün buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa